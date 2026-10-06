Thời tiết ngày 6/10: Ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Trung có nơi mưa rất to

Đêm 5 và sáng sớm 6/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực thành phố Huế và một số nơi ở thành phố Đà Nẵng. Từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến thành phố Huế đã xuất hiện mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ lúc 1 giờ sáng 6/10 phổ biến 21-24 độ C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Trung có nơi mưa to .

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trong đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 18-21 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Ngày và đêm 6/10, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 18-21 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ trung bình 23-25 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 21 độ C. Sang ngày và đêm 7/10, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ trung bình 23-25 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 21 độ C.

Đáng chú ý, mưa lớn tiếp tục là diễn biến thời tiết cần đề phòng tại khu vực Trung Bộ. Ngày và đêm 6/10, từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3 m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh.

Gió Đông Bắc mạnh, đặc biệt tại khu vực Bắc Biển Đông, có thể tác động đến hoạt động của tàu thuyền. Các phương tiện hoạt động trên biển cần chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn trước diễn biến gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến Tp.Huế) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3 . Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc (Tp. Đà Nẵng, Quảng Ngãi) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-30 độ C; phía Nam 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.