Thời tiết ngày 5/11: Nhiều nơi ngày nắng, chiều tối mưa dông
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay, hầu khắp các khu vực trên cả nước có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết ngày và đêm 5/11:
TP Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ C.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Thanh Hóa - Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.
Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Duyên Hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao Nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
TP Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ C.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/thoi-tiet-ngay-5-11-nhieu-noi-ngay-nang-chieu-toi-mua-dong.html