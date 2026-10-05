Thời tiết ngày 5/10: Không khí lạnh tràn về miền bắc, Hà Nội trời chuyển lạnh

Khu vực Hà Nội sáng 5/10 trời chuyển lạnh. (Ảnh minh họa: Đ.T)

Ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ lúc 1 giờ phổ biến từ 22-25 độ C.

Ngày 5/10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và các nơi khác ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-3m; biển động mạnh. Từ ngày 5/10, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Dự báo thời tiết ngày và đêm 5/10 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và trung du sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3 . Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 26-28 độ C, phía nam 28-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Lâm Đồng chiều và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C.