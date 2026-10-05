Thời tiết ngày 5/10: Bắc Bộ chuyển lạnh, Trung Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ và một số nơi từ Thanh Hóa đến TP Huế. Tại Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ lúc 1 giờ phổ biến từ 22-25 độ C.

Trong ngày 5/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và các khu vực còn lại từ Thanh Hóa đến TP Huế. Trên đất liền, gió Đông Bắc phổ biến cấp 2-3, riêng vùng ven biển cấp 3-4.

Dưới tác động của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi cao từ 14-17 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh

Trong ngày và đêm 5/10, nhiệt độ thấp nhất tại Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ trung bình phổ biến 22-24 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C. Sang ngày và đêm 6/10, nhiệt độ thấp nhất vẫn phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ trung bình tăng nhẹ lên mức 23-25 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 21 độ C.

Tại Hà Nội, sáng 5/10 có lúc xuất hiện mưa rào và dông, thời tiết chuyển lạnh.

Cùng với không khí lạnh, mưa lớn có xu hướng tập trung tại khu vực Trung Bộ. Trong ngày và đêm 5/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-70 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180 mm.

Đến ngày và đêm 6/10, vùng mưa lớn dịch chuyển xuống phía Nam. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180 mm. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, tác động của không khí lạnh thể hiện rõ khi tại Bắc vịnh Bắc Bộ đã xuất hiện gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Ngày và đêm 5/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-3m, biển động mạnh.

Tại phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4 m, biển động mạnh. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa.

Ngoài ra, ngày và đêm 5/10, tại vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2 m.

Sáng 6/10, vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3 m, biển động; từ trưa chiều, gió giảm dần. Trong ngày và đêm 6/10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, duy trì gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4 m, biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển được xác định ở cấp 2.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và trung du sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3 . Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 26-28 độ C, phía Nam 28-30 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Lâm Đồng chiều và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.