Thời tiết ngày 4/11: Bắc Bộ nắng trở lại, Nam Bộ mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 4/11, khối không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục suy yếu và dịch chuyển dần về phía Đông, khiến thời tiết Bắc Bộ có xu hướng ổn định hơn. Khu vực này chỉ còn mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi vượt 31 độ C.

Tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ, thời tiết chủ yếu nắng vào ban ngày, mưa giảm so với những ngày trước. Sự suy yếu của khối không khí lạnh khiến cho nhiệt độ tăng, nhiều nơi xuất hiện nắng trong ngày.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì trạng thái nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực khác trên cả nước phổ biến ngày nắng, thời tiết tương đối thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa dông rải rác vào chiều tối.

Riêng Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đề phòng các hiện tượng cực đoan xảy ra bất ngờ.

Trên biển, thời tiết diễn biến phức tạp khi nhiều vùng biển xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Các khu vực chịu ảnh hưởng gồm vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Đáng chú ý, trong mưa dông trên biển có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7–8, sóng biển cao trên 2 m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền đang hoạt động.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các phương tiện hoạt động trên biển thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết, chủ động phòng tránh dông lốc, gió giật mạnh nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.