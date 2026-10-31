Thời tiết ngày 31/10: Miền Bắc trời nắng, Nam Bộ mưa to cục bộ
Hôm nay, khu vực Bắc Bộ được dự báo có nắng, nhiệt độ cao nhất dao động 29-32 độ C; khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to...
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết ngày và đêm 31/10:
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ C.
Có mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thanh Hóa - Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.
Có mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông (tập trung ở phía Nam). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ C.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/thoi-tiet-ngay-31-10-mien-bac-troi-nang-nam-bo-mua-to-cuc-bo.html