Thời tiết ngày 30/9: Nắng nóng trên 37 độ C tại nhiều nơi, Nam bộ chiều tối có mưa dông. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ đêm 30/9, không khí lạnh yếu có khả năng ảnh hưởng đến Bắc bộ, gây mưa rào rải rác, có nơi có dông. Nắng nóng tại khu vực này có xu hướng chấm dứt từ ngày 1/10.

Ở cao nguyên Trung bộ và Nam bộ, thời tiết phổ biến ngày có nắng, chiều và tối xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 30/9/2026

Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 27–29 độ C, cao nhất 35–37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Bắc bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ C, riêng khu Tây Bắc 20–23 độ C; cao nhất 32–35 độ C, có nơi trên 35 độ C, phía Nam tỉnh Phú Thọ có nơi trên 37 độ C.

Đông Bắc bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng đồng bằng và trung du có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25–28 độ C, cao nhất 33–36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25–28 độ C, cao nhất 33–36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ: Ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ C; cao nhất phía Bắc 35–36 độ C, phía Nam 32–34 độ C.

Cao nguyên Trung bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20–23 độ C, cao nhất 29–32 độ C.

Nam bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ C, cao nhất 31–34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP.HCM: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ C, cao nhất 32–34 độ C.

Trên biển

Ngày và đêm 30/9, gió trên hầu hết các vùng biển hoạt động với cường độ yếu.

Bắc Vịnh Bắc bộ có mưa rào vài nơi, gió nam cấp 3–4, sóng cao 0,5–1,5 m. Nam Vịnh Bắc bộ không mưa, gió đông nam đến nam cấp 3–4, sóng cao 0,5–1,5 m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Gia Lai đến Khánh Hòa ít mưa, gió nhẹ, sóng cao khoảng 0,5–2 m.

Khu vực Nam Biển Đông, vùng biển Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào, dông vài nơi. Sóng cao phổ biến 1–2 m, trong mưa dông có nơi sóng cao trên 2 m.

Thông tin khí tượng

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành ngày 30/9/2026

Nhiệt độ (°C) | Điểm quan trắc 4h | Dự báo theo khu vực

Bắc bộ 15 địa phương

Trung bộ và cao nguyên Trung bộ 11 địa phương

Nam bộ 8 địa phương

Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Nhiệt độ lúc 4h được ghi nhận tại điểm đại diện. Nhiệt độ thấp nhất và cao nhất là khoảng dự báo theo khu vực ngày 30/9/2026, không phải nhiệt độ riêng tại mọi vị trí trong tỉnh, thành. Những địa phương có địa hình trải rộng từ đồng bằng, ven biển đến cao nguyên có thể có sự chênh lệch nhiệt độ đáng kể.