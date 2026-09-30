Thời tiết ngày 30/9: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng diện rộng, một số nơi trên 37 độ C

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 30/9, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 2/10, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi.

Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 32-36 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to.

Ngoài ra, tại ven biển Nam Bộ, triều cường vẫn ở mức cao và giảm chậm. Mực nước tại trạm Vũng Tàu có thể đạt khoảng 4-4,05m, gây ngập tại các khu vực trũng thấp, ven biển, ven sông và ngoài đê bao trong khoảng 2-4 giờ và 14-16 giờ hằng ngày.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 30/9 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía nam tỉnh Phú Thọ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng phía nam tỉnh Phú Thọ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng và trung du ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 35-36 độ C; phía nam từ 32-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.