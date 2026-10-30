Thời tiết ngày 30/10: Nhiều khu vực có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to

Người dân đi lại trong mưa lớn ở phía Nam cầu Trường Tiền, trung tâm thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/10, nhiều khu vực từ Bắc Bộ đến Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trên biển, dông có thể kèm lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.

Dự báo, từ sáng sớm đến đêm 30/10, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15–40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong ngày 30/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày và đêm 30/10, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Thời tiết cụ thể các khu vực

- Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

- Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực đồng bằng cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

- Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

- Cao nguyên Trung Bộ phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

- Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

- Tại Thủ đô Hà Nội ban ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất từ 28-30 độ C.

Đặc biệt, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường/xã của Hà Nội: Phú Xuyên, Chương Dương, Chuyên Mỹ. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Do đó, trong khoảng 2 giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường/xã: Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ, Hồng Vân, Thượng Phúc, Phượng Dực… và các khu vực khác của thành phố Hà Nội.

- Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C./.