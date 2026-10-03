Thời tiết ngày 3/10: Bắc Bộ nắng nóng ban ngày, chiều tối mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 3/10, Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế cũng có nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi.

Nam Bộ đáng chú ý hơn khi chiều và tối có mưa rào rải rác, có nơi dông. TP.HCM cao nhất 32-34 độ C.

Trong mưa dông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 3/10, nhiều nơi ngày nắng chiều tối mưa dông

Thời tiết ngày 3/10 các vùng trên cả nước:Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ. Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.