Thời tiết ngày 29/9: Miền Bắc nắng nóng
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông.
Dự báo thời tiết ngày và đêm 29/9:
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ C.
Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Thanh Hóa - Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Duyên Hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao Nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/thoi-tiet-ngay-29-9-mien-bac-nang-nong.html