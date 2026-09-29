Thời tiết ngày 29/9: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ triều cường ven biển cao

Ngày 29/9, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế phổ biến ngày nắng, một số nơi có nắng nóng. Về chiều tối và đêm, mưa rào và dông có thể xuất hiện cục bộ, song lượng mưa nhìn chung không lớn và phân bố không đều.

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết ban ngày tiếp tục nắng, đến chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào, dông vài nơi.

Nhiều khu vực trên ban ngày trời nắng, chiều tối xuất hiện mưa dông cục bộ.

Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ là những khu vực cần lưu ý hơn về diễn biến mưa dông. Chiều và tối, mưa rào xuất hiện rải rác, một số nơi có dông, cục bộ có thể xảy ra mưa to. Trong các trận dông, nguy cơ xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất, giao thông và các hoạt động ngoài trời.

Cùng với mưa dông, mực nước tại vùng ven biển Nam Bộ tiếp tục ở mức cao và có xu hướng biến đổi chậm. Dự báo, mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt khoảng 4-4,05 m.

Người dân tại các khu vực có mưa dông cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đề phòng hiện tượng nguy hiểm xảy ra trong thời gian ngắn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.