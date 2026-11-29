Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 29/11, Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-27 độ C. Hà Nội dao động 16-26 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc ngày nắng, phía Nam có mưa rào và dông, riêng Huế tiếp tục mưa to đến rất to.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, mưa to đến rất to. Cao nguyên Trung Bộ phía Bắc có mưa vừa, mưa to.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Trên biển, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 tại một số khu vực, gây biển động mạnh. Người dân cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa.

Thời tiết ngày 29/11 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ. Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ. Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ. Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 22-24 độ. Phía Bắc có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; phía Nam nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Tp. Huế có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét; phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 22-24 độ; phía Nam 24-26 độ Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-27 độ; phía Nam 28-31 độ.Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.