Sáng sớm 29/11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa có nơi trên 100 mm.

Khu vực thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Ảnh: TTXVN

Dự báo từ sáng sớm 29/11 đến sáng 30/11, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa to, lượng mưa phổ biến 70 - 140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Tại thành phố Huế, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục diễn ra với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Trong khi đó, từ sáng sớm đến hết ngày 29/11, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Đáng lưu ý, các khu vực chịu ảnh hưởng của đợt mưa này cần đề phòng nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, vượt 80mm trong 3 giờ.

Ngày và đêm 29/11, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trên biển, thời tiết diễn biến bất lợi khi nhiều vùng biển xuất hiện mưa rào, dông và gió mạnh. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; đặc khu Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; đặc khu Lý Sơn có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo ngày và đêm 29/11, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng và phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 4m, biển động.

Cùng thời gian trên, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Tây Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm phía Tây Nam vùng biển Hoàng Sa) và phía Tây khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8 và sóng biển cao trên 2m, ảnh hưởng đến hoạt động của các phương tiện trên biển.

Đặc biệt, khu vực ven biển từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi cần đề phòng các đợt triều cường cao kết hợp với nước dâng do gió và sóng lớn, gây nguy cơ sạt lở bờ biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C; phía Nam 22-24 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa to, có nơi mưa rất to và dông, riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.