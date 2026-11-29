Từ sáng sớm ngày 29/11 đến sáng 30/11, khu vực Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm; Tp. Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ sáng sớm ngày 29/11 đến hết ngày 29/11, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 29/11, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ trưa và chiều 30/11 mưa lớn ở khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa giảm dần.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 29/11:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ C.

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C.

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ C; phía Nam 22-24 độ C.

Phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Tp. Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Nhiều mây, có mưa to, có nơi mưa rất to và dông, riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.