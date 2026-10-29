Thời tiết ngày 29/10: Nhiều nơi trên cả nước có mưa rào rải rác

Dự báo khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. (Ảnh minh họa: Đ.T)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Trên biển, ngày và đêm 29/10, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 29/10 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng có mưa rào và dông rải rác; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía nam ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía đông bắc thành phố Đà Nẵng ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, phía nam có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C.