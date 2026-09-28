Thời tiết ngày 28/9: Bắc Bộ có nơi nắng nóng, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa

Dự báo thời tiết ngày và đêm 28/9:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.