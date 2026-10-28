Thời tiết ngày 28/10: Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, vùng biển có gió giật mạnh

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông. (Ảnh minh họa: Nguyên Lý/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to trên 250 mm. Trên biển, nhiều khu vực có gió giật mạnh, sóng cao.

Từ sáng sớm 28/10 đến ngày 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100mm/3 giờ).

Ngoài ra, ngày và đêm 28/10, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Chiều và tối 28/10, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 29/10, mưa lớn trên khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có khả năng giảm dần.

Trên biển, ngày và đêm 28/10, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Gió hướng Đông Bắc. Sóng biển cao 2-4m, hướng sóng Đông Bắc.

Từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Gió hướng Đông Bắc. Sóng biển cao 2-3m, hướng sóng Đông Bắc.

Ngoài ra, ngày và đêm 28/10, khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Cảnh báo: ngày và đêm 29/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m; biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng cấp 2.

Thời tiết cụ thể các khu vực

Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C./.