Thời tiết ngày 27/9: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ có mưa rào và dông

Dự báo khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào. (Ảnh minh họa: Đ.T)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trên biển, ngày và đêm 27/9, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 27/9 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ; riêng khu vực Tây Bắc 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng thành phố Huế chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ C.