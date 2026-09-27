Thời tiết ngày 27/9/2026: Bắc bộ ngày nắng, Trung bộ và Nam bộ có nơi mưa to. Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại Hà Nội, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

Tây Bắc bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 20-23 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng TP. Huế chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP.HCM có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Đáng lưu ý, chiều và tối 27/9, khu vực từ TP. Huế đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin cảnh báo thời tiết, nhất là khi di chuyển hoặc tổ chức hoạt động ngoài trời vào chiều và tối.

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Cảnh báo: Chiều và tối 27/9, từ TP. Huế đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa 10-30 mm, cục bộ trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia