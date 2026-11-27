Dự báo vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ C. (Ảnh minh họa: Đ.T)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (27/11), bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Sáng cùng ngày, Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến từ 17-20 độ C.

Dự báo, từ khoảng chiều 27/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó đến bắc Trung Bộ và một số nơi ở trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C.

Tại Hà Nội, trời không mưa, đêm và sáng rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ C.

Trên biển, từ chiều tối 27/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 1-2,5m, biển động. Từ đêm cùng ngày, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Dự báo mưa lớn ở khu vực từ thành phố Huế đến Khánh Hòa

Đêm qua và sáng sớm nay (27/11), khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26/11 đến 3 giờ ngày 27/11 có nơi trên 30mm như các trạm: Hòa Tâm (Đắk Lắk) 33,0mm, Cảng Vũng Rô (Đắk Lắk) 32,4mm, …

Từ ngày 27/11 đến đêm 28/11, khu vực thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực thành phố Huế có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm; khu vực Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Từ đêm 27/11 đến đêm 28/11, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3giờ).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 27/11, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ ngày 29/11 đến sáng 30/11, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Vùng biển từ thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới: Chiều tối và đêm 27/11, vịnh Bắc Bộ và khu vực Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Đêm 27/11, từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.

Ngoài ra, ngày và đêm 27/11, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Ven biển các tỉnh từ thành phố Huế tới Quảng Ngãi đề phòng các đợt triều cường cao do kết hợp nước dâng do gió và sóng lớn gây sạt lở bờ biển.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo ngày và đêm 28/11, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 1,5-2,5m; biển động; vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m; biển động; khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 27/11 tại các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất:17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi trưa chiều trời nắng; phía nam có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng thành phố Huế có mưa rào rải rác, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng phía đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía bắc 24-27 độ C, phía nam 27-30 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, phía bắc ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Lâm Đồng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.