Thời tiết ngày 27/10: Khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có nơi mưa trên 300mm

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Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 27/10 đến hết đêm 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Từ chiều tối 27/10 đến đêm 28/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100mm/3 giờ).

Ngoài ra, từ sáng sớm nay đến chiều 27/10 khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Dự báo tổng lượng mưa tính từ chiều tối 27/10 đến hết đêm 29/10 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Trên biển, ngày và đêm 27/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao 2-4m, hướng Đông Bắc.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng (đêm 27/10) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 2-3m, hướng Đông Bắc.

Ngoài ra, ngày và đêm 27/10, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây Nam khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Ngày 28/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Đêm 28/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày và đêm 27/10, Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng thành phố Đà Nẵng, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Tại Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội, có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C./.