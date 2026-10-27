Thời tiết ngày 27/10: Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông

Thời tiết 27/10, Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông. Ảnh Hoàng Sơn

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày và đêm 27/10, Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng thành phố Đà Nẵng, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Tại Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội, có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.