Thời tiết ngày 27/10: Hà Nội trời nắng, Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. (Ảnh minh họa: Đ.T)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Đêm qua và sáng sớm nay (27/10), khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối nay đến đêm 28/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Trên biển, ngày và đêm 27/1, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): Gió đông bắc mạnh cấp 6, riêng phía đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao 2-4m, hướng đông bắc.

Vùng biển từ nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng (đêm 27/10): Gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 2-3m, hướng đông bắc.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 27/10 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng thành phố Đà Nẵng chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C.