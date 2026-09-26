Thời tiết ngày 26/9: Bắc Bộ ngày nắng, nhiều nơi mưa dông về chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 26/9 Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc mưa rào, dông. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ cũng ngày nắng. Một số nơi phía Tây Bắc có nhiệt độ trên 34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc khu vực này có mưa vừa, cục bộ mưa rất to vào chiều tối và đêm.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông tập trung chiều, đêm. Cục bộ có nơi mưa to. Duyên hải Nam Trung Bộ mưa vài nơi. Người dân đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa.

Thời tiết ngày 26/9 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ, Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi (riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ. Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.