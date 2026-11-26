Sáng sớm và sáng 26/11, khu vực phía Nam TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa to với lượng mưa phổ biến 25-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm; phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ trưa và chiều 26/11, mưa lớn ở khu vực từ TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai giảm dần.

Từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, trọng tâm là khu vực phía Nam TP Huế, TP Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 26/11:

TP Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Nam TP Huế sáng có mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

TP Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.