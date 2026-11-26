Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 26/11 các khu vực có sự phân hóa rõ rệt.

Tại Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Hà Nội dao động 15-23 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc ít mưa, riêng TP. Huế còn mưa to đến rất to trong đêm và sáng. Duyên hải Nam Trung Bộ, đặc biệt TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, tiếp tục có mưa lớn.

Từ chiều, mưa có xu hướng giảm dần. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất lần lượt 28-31 độ C và 32-35 độ C. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Ảnh minh họa.

Thời tiết ngày 26/11 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ. Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ. Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ. Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ. Nhiều mây, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi; Hà Tĩnh đến Quảng Trị đêm có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi; riêng Tp. Huế đêm và sáng có mưa to đến rất to và dông, sau có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nhiều mây, đêm và sáng có mưa to đến rất to và dông, sau có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.