Thời tiết ngày 26/10: Nhiều nơi nắng nóng, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Tuyên Quang

Thành phố Hà Nội ngày nắng, gió nhẹ. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 26/10 nhiều khu vực ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ 4 giờ 40 đến 9 giờ 40 ngày 26/10, khu vực tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 70mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt tại các xã, phường: Bắc Quang, Tân Quang, Tân Trịnh, Thông Nguyên.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 1 giờ đến 3 giờ ngày 26/10, khu vực tỉnh Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to như Tân Lập2 67mm, Tân Lập1 32,4mm...

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 26/10:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc từ trưa chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, hiện khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa và dông rải rác.

Dự báo, ngày và đêm 26/10, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh./.