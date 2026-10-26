Thời tiết ngày 26/10: Bắc Bộ ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, khu vực Bắc Bộ trời có mây, có mưa vài nơi, ngày nắng, các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Dự báo thời tiết ngày và đêm 26/10:
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ C.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Thanh Hóa - Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc từ trưa chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.
Duyên Hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Cao Nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/thoi-tiet-ngay-26-10-bac-bo-ngay-nang-co-mua-rao-va-dong-vai-noi.html