Hà Nội sắp đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm còn 20 độ C từ đầu tháng 10 (DPT)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 25/11, hình thái thời tiết ở các khu vực có sự đối lập, trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 9 độ C thì tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, nền nhiệt cao nhất ngày ở khu vực này dao động từ 28-35 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong sáng 25/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Tình hình mưa lũ tại các địa phương

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, từ sáng sớm 25/11 đến sáng 26/11, khu vực từ thành phố Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-160mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Sáng 25/11, khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ và khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

"Từ trưa và chiều 26/11, mưa lớn ở khu vực từ thành phố Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ C.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo, từ nay đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 25/11, khu vực tỉnh, thành phố Lai Châu, Điện Biên và Huế tiếp tục có mưa với lượng tích lũy phổ biến như Điện Biên 5-10mm, có nơi trên 20mm; Lai Châu 10-30mm, có nơi trên 50mm; Huế 20-40mm, có nơi trên 90mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Dào San, Khổng Lào, Phong Thổ, Sin Suối Hồ; Bum Tở, Hồng Thu, Đoàn Kết, Pa Tần, Sì Lở Lầu; Bum Nưa, Hua Bum, Mù Cả, Mường Tè, Nậm Tăm, Tân Phong, Pa Ủ, Sìn Hồ, Tả Lèng, Thu Lũm, Tủa Sín Chải (tỉnh Lai Châu).

Đối với tỉnh Điện Biên có các xã, phường: Mường Nhé, Sín Thầu.

Tại thành phố Huế là các xã, phường: Bình Điền, Phú Bài; Hưng Lộc, Phong Điền.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Thời tiết cụ thể tại các khu vực ngày và đêm 25/11

- Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét, có nơi rét đậm. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

- Thành phố Hà Nội sáng có lúc mưa, sau có mưa vài nơi, trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

- Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; từ Quảng Trị đến thành phố Huế có mưa vừa và rải rác có dông, riêng thành phố Huế có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-19 độ C, phía Nam 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C.

- Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 30-32 độ C.

- Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

- Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

- Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Tàu cá công suất lớn đang vào cửa biển Lạch Quèn (xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An). (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Dự báo thời tiết trên biển

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày và đêm 25/11,vịnh Bắc Bộ ngày gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, từ đêm gió giảm dần, biển động, sóng cao 2-3m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) ngày gió mạnh cấp 6-7, đêm cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 4-6m.

Vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông, từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Khánh Hòa đến TP. Hồ Chí Minh gió cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. sóng cao 2-4m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m. Ven biển các tỉnh từ thành phố Huế tới Quảng Ngãi đề phòng các đợt triều cường cao do kết hợp nước dâng do gió và sóng lớn gây sạt lở bờ biển.

Cảnh báo: Ngày và đêm 26/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) ngày gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, từ đêm gió giảm dần, sóng cao 2-4m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Hiện vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Tại đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; tại Cồn Cỏ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6./.