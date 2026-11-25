Sáng sớm nay (25/11), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ. Ở phía Tây Bắc của Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Tp. Huế đến phía Đông Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, riêng Tp. Huế có mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Nhiệt độ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lúc 1h phổ biến 16-19 độ C. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; tại Cồn Cỏ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Dự báo trong sáng nay (25/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc ngày mạnh cấp 6, giật cấp 8, từ đêm gió giảm dần; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 4,0-6,0m; biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động. Ven biển các tỉnh từ TP. Huế tới Quảng Ngãi đề phòng các đợt triều cường cao do kết hợp nước dâng do gió và sóng lớn gây sạt lở bờ biển.

Mặt khác, sáng 25/11, khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ và khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ sáng sớm 25/11 đến sáng 26/11, khu vực từ Tp. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 25/11:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ C.

Nhiều mây, sáng có lúc mưa, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-19 độ C, phía Nam 19-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C.

Nhiều mây, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; Quảng Trị đến Tp. Huế có mưa vừa và rải rác có dông, riêng Tp. Huế có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 30-32 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.