Bắc Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng. (Ảnh: QUỲNH ANH)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/11, sáng sớm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở khu vực trung Trung Bộ. Ở phía tây bắc của Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới:

Bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ C.

Trên biển ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc ngày mạnh cấp 6, giật cấp 8, từ đêm gió giảm dần; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 4-6m; biển động mạnh.

Vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2-4m; biển động. Ven biển các tỉnh từ thành phố Huế tới Quảng Ngãi đề phòng các đợt triều cường cao do kết hợp nước dâng do gió và sóng lớn gây sạt lở bờ biển.

Sáng nay, khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ và khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ sáng sớm 25/11 đến sáng 26/11, khu vực từ thành phố Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Tại đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; tại Cồn Cỏ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới: Ngày và đêm 25/11, tại Vịnh Bắc Bộ, ngày gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, từ đêm gió giảm dần; biển động. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), ban ngày gió mạnh cấp 6-7, đêm cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông, từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh gió mạnh cấp 5, ngày có lúc cấp 6; giật cấp 7-8; biển động.

Ngoài ra, ngày và đêm 25/11, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m. Ven biển các tỉnh từ thành phố Huế tới Quảng Ngãi đề phòng các đợt triều cường cao do kết hợp nước dâng do gió và sóng lớn gây sạt lở bờ biển.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo ngày và đêm 26/11,khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) ngày gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, từ đêm gió giảm dần; sóng biển cao 2-4m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 25/11 tại các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; Quảng Trị đến thành phố Huế có mưa vừa và rải rác có dông, riêng thành phố Huế có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: phía bắc 16-19 độ C, phía nam 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C, phía nam có nơi trên 23 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía bắc 26-29 độ C, phía nam 30-32 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ C.