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Thời tiết ngày 25/10: Nhiều nơi có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 34 độ C, trong khi đó tại Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.

Báo Pháp Luật Việt Nam
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Dự báo thời tiết ngày và đêm 25/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.

Có mây, sáng và đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, phía Nam có nơi dưới 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Có mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Ngọc Nga

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/thoi-tiet-ngay-25-10-nhieu-noi-co-mua-dong.html