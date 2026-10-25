Thời tiết ngày 25/10: Nhiều nơi có mưa dông
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 34 độ C, trong khi đó tại Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.
Dự báo thời tiết ngày và đêm 25/10:
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.
Có mây, sáng và đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Thanh Hóa - Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, phía Nam có nơi dưới 23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Có mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Duyên Hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Cao Nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/thoi-tiet-ngay-25-10-nhieu-noi-co-mua-dong.html