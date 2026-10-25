Thời tiết ngày 25/10: Nhiều khu vực duy trì ngày nắng, Nghệ An có mưa to

Thời tiết các khu vực trên cả nước duy trì ngày nắng. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 25/10 Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo khu vực tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Trong khi đó, thời tiết các khu vực trên cả nước duy trì ngày nắng, riêng một số vùng có mưa rào và dông vài nơi, các vùng biển tiếp tục lưu ý gió giật mạnh.

Cụ thể, sáng sớm nay 25/10, tỉnh Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to như: Lưu Kiền 76,6mm, Lưu Kiền 1: 72,8mm, Bảo Thắng 37,2mm...

Trung tâm cảnh báo trong 4-6 tới, khu vực tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 5-15mm, có nơi trên 40mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường: Tương Dương; Tam Quang, Tam Thái.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Cũng theo Trung tâm, sáng sớm 25/10, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo ngày và đêm 25/10, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể các khu vực trên cả nước như sau

Thành phố Hà Nội

- Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, phía Nam có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Vùng Cao nguyên Trung Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C./.