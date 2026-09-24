Thời tiết ngày 24/9: Mưa dông bao trùm nhiều nơi trên cả nước, cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/9, khu vực Bắc Bộ trời có mây, mưa rào và dông chủ yếu vào sáng và đêm, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ giảm, cao nhất từ 30-33 độ C.

Từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Đêm 24/9 và ngày 25/9, từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, hôm nay (24/9), phía tây Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có mưa, mưa dông, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Từ đêm 25/9, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 24/9 tại các khu vực trên cả nước:

Thành phố Hà Nội: Có mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía nam tỉnh Phú Thọ sáng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng đồng bằng sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to và dông; phía nam (từ phía nam tỉnh Quảng Trị) có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng phía nam tỉnh Khánh Hòa và phía đông tỉnh Lâm Đồng ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C.