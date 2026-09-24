Thời tiết ngày 24/9: Hà Nội và nhiều nơi có mưa dông

Từ sáng sớm đến đêm 24/9, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Phía Nam tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 60mm; từ đêm 24/9 mưa lớn giảm dần.

Ngày 25/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Ngoài ra, từ sáng sớm đến đêm 24/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào gần sáng và sáng); khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 25/9, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Dự báo thời tiết ngày và đêm 24/9:

TP Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ C.

Có mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ sáng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng đồng bằng sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam (từ phía Nam tỉnh Quảng Trị) có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng phía Nam tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ C.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.