Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 24/11, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Hà Nội có mưa rào, trời chuyển rét, nhiệt độ dao động 17-22 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, nhiệt độ cao nhất lần lượt 28-31 độ C và 31-34 độ C.

Trên biển, gió Đông Bắc mạnh, nhiều khu vực biển động. Người dân cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và các nguy cơ thiên tai do mưa lớn.

Ảnh minh họa.

Thời tiết ngày 24/11 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ. Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ, từ gần sáng và ngày mai gió đông bắc cấp 2-3. Ngày mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ. Nhiều mây có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Ngày mai trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, vùng núi cục bộ có nơi mưa to. Từ gần sáng và ngày mai gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ngày mai trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-25 độ, phía Nam 26-28 độ. Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ, từ mai gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ mai phía Bắc trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.