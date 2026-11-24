Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi từ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ C. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 4-5. Sự kết hợp giữa không khí lạnh và các hình thế thời tiết khác gây mưa tại nhiều khu vực.

Ngày và đêm 24/11, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào, dông rải rác; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị xuất hiện mưa, mưa vừa và rải rác có dông, một số nơi có khả năng xảy ra mưa to.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Đáng chú ý, từ tối 24/11 đến đêm 25/11, khu vực từ thành phố Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Không chỉ gây rét và mưa trên đất liền, đợt không khí lạnh còn khiến gió Đông Bắc hoạt động mạnh trên nhiều vùng biển.

Tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều 24/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các đợt mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động triển khai biện pháp phòng tránh, nhất là tại vùng núi, khu vực có mưa lớn và các vùng biển chịu ảnh hưởng của gió mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP Huế tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời chuyển lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, phía Nam có nơi trên 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-25 độ C, phía Nam 26-28 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (TP Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.