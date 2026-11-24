Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ gần sáng và sáng 24/11/2026, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, khiến thời tiết Hà Nội và các tỉnh miền Bắc chuyển mưa rào, trời rét.

Cụ thể, trong ngày 24/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Tại khu vực TP. Hà Nội, thời tiết nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Bắc hoạt động ở mức cấp 2-3, trời chuyển rét. Nền nhiệt thấp nhất tại Thủ đô dao động từ 16 – 19°C, cao nhất từ 20 – 22°C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội hôm nay duy trì trạng thái nhiều mây. Ảnh: Người lao động

Diễn biến thời tiết các khu vực khác trên cả nước trong ngày 24/11:

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14 – 18°C (có nơi dưới 11°C), cao nhất 20 – 23°C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15 – 19°C (vùng núi 12 – 16°C, vùng núi cao có nơi dưới 11°C), cao nhất 19 – 22°C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5; phía Bắc trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 – 22°C, cao nhất phía Bắc 23 – 25°C, phía Nam 26 – 28°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ từ 23 – 32°C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19 – 22°C (có nơi dưới 19°C), cao nhất 28 – 31°C.

Nam Bộ (bao gồm TP. Hồ Chí Minh): Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ tại Nam Bộ dao động từ 24 – 34°C; riêng TP. Hồ Chí Minh từ 25 – 34°C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ phổ biến từ 14 – 17°C, vùng núi 11 – 14°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C. Đồng thời, từ tối 24/11, khu vực từ TP. Huế đến phía Đông Quảng Ngãi sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.