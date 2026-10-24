Thời tiết ngày 24/10: Nhiều khu vực ở Hà Nội xuất hiện mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 24/10 ở Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết có nắng ban ngày, mưa rào và dông có thể xuất hiện vào chiều tối, đêm.

Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi. Người dân cần chủ động phòng tránh lốc, sét và gió giật mạnh khi có dông.

Ảnh minh họa.

Thời tiết ngày 24/10 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ. Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ.