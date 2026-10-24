Thời tiết ngày 24/10: Bắc Bộ ngày nắng, sáng sớm có sương mù

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 24/10, các khu vực trên cả nước ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và biển động.

Thời tiết các khu vực trên cả nước như sau: thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3.

Vùng Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sáng sớm nay (24/10), vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Trung tâm dự báo ngày và đêm 24/10, ở phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, từ đêm gió yếu dần, gió thổi theo hướng Tây Bắc đến Tây. Độ cao sóng từ 2,0-3,0 m, sóng di chuyển theo hướng Tây Bắc đến Tây.

Ngoài ra, ngày và đêm 24/10, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực vịnh Thái Lan và vùng biển phía Nam khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.