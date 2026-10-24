Thời tiết ngày 24/10: Bắc Bộ ngày nắng có nơi trên 34 độ C, Nam Bộ mưa dông
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C, trong khi đó tại Nam Bộ vẫn có mưa rào và dông.
Dự báo thời tiết ngày và đêm 24/10:
TP Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Thanh Hóa - Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.
Duyên Hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3.
Cao Nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.
Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
TP Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.
Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/thoi-tiet-ngay-24-10-bac-bo-ngay-nang-co-noi-tren-34-do-c-nam-bo-mua-dong.html