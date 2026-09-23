Thời tiết ngày 23/9: Mưa lớn từ Huế đến Đắk Lắk, có nơi trên 250mm

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia , trong ngày 23/9, từ Huế đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có lượng mưa phổ biến ở mức 70–150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 40–80mm, có nơi trên 150mm.

Tại phía Nam Quảng Trị và phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, lượng mưa trong ngày 23/9 phổ biến 20–40mm, cục bộ trên 80mm. Đến đêm, mưa vừa và mưa to xuất hiện ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, với lượng mưa 30–70mm, có nơi trên 120mm.

Mưa lớn tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khiến cho nhiều diện tích lúa bị ngập úng.

Ngày và đêm 24/9, trọng tâm mưa lớn chuyển sang khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng. Lượng mưa phổ biến 50–100mm, cục bộ trên 200mm. Phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, phổ biến 30–70mm, có nơi trên 100mm. Cần đề phòng mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Sang ngày 25/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng được dự báo còn mưa vừa, mưa to, phổ biến 30–60mm, cục bộ trên 100mm. Phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, cùng Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa 10–30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Trên biển, dải hội tụ nhiệt đới có trục khoảng 10–13 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp được xác định lúc 1 giờ ngày 23/9 tại khoảng 10,5–11,5 độ vĩ Bắc và 109,5–110,5 độ kinh Đông. Ngày và đêm 23/9, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông. Tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển này cần đề phòng lốc xoáy, gió giật cấp 7–8 và sóng cao trên 2m.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng TP Huế, có mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 29-32 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.