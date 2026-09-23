Thời tiết ngày 23/9: Mưa lớn tiếp diễn ở nhiều nơi

Từ sáng sớm 23/9 đến đêm 23/9, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đêm 23/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Từ ngày 24/9 đến đêm 24/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Ngày 24/9, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk; các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ, có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày 23/9, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Cảnh báo, ngày 25/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 23/9:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ C.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 32-34 độ C; phía Nam 29-31 độ C.

Có mây, ngày nắng; riêng Tp. Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ C.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.