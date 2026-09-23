Thời tiết ngày 23/9: Hà Nội tạnh ráo, miền Nam vẫn có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 23/9 tại Hà Nội có mây, không mưa, nhiệt độ 25-33 độ C. Thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Bắc Bộ tiếp tục có nắng, nhiệt độ phổ biến trên 30 độ C.

Miền Trung có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là những khu vực cần lưu ý về mưa dông. Mưa có xu hướng xuất hiện vào chiều tối.

Trên biển, nhiều vùng cũng có mưa rào và dông rải rác. Sóng có thể cao hơn 2m trong các đợt dông.

Ảnh minh họa.

Thời tiết ngày 23/9 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ. Có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 29-32 độ, phía Nam 27-30 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Tp. Huế nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-31 độ. Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ. Nhiều mây, có mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.