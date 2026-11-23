Hiện nay (23/11), bộ phận không khí lạnh đã dự báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng đêm 23/11 và sáng 24/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 24/11 trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm 23-24/11 có mưa, mưa rào rải rác. Ngày 24/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ C.

Trên biển từ sáng 24/11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 23-24/11 Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Ngày và đêm 24/11 khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 24-26/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 23/11:

TP Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ C.

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào. Gió nhẹ, từ gần sáng gió Đông Bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, có nơi dưới 25 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, vùng núi 14-16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, vùng núi cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ; đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

TP Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3.