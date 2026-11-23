Dự báo khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào. (Ảnh: HẢI NAM)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 23/11, khu vực Hà Nội có nhiều mây, sáng không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào. Gió nhẹ, từ gần sáng chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C, cao nhất từ 27-29 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trên biển, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km; gió nhẹ, đêm gió đông bắc mạnh dần lên cấp 4-5, sóng cao 0,5-1,5m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, gió nhẹ, sóng cao 1-2m.

Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km; gió đông bắc đến Đông cấp 3-4, sóng cao 1,5-2,5m. Khu vực từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 4-5, riêng phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng cao 2-3m.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng cao 2-3m, trong mưa dông có khả năng cao trên 3m. Khu vực từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 3-4, sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.

Tại bắc Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, gió đông bắc cấp 4-5, riêng phía đông cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-4m. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió đông bắc cấp 5, sóng cao 2-3m. Vùng giữa Biển Đông không mưa, gió đông bắc cấp 4-5, sóng cao 2-3m.

Vùng nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. gió đông bắc cấp 4-5, sóng cao 2-3m, trong mưa dông có khả năng cao trên 3m.

Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Phía bắc gió nhẹ, phía nam gió đông đến đông bắc cấp 4-5. Sóng cao 1-2m; trong mưa dông có khả năng cao trên 2,0m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 23/11 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, sáng không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào. Gió nhẹ, từ gần sáng gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C; cao nhất từ 27-29 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi dưới 25 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, vùng núi cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ; đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi 14-16 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C.

Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C; cao nhất từ 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.