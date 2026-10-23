Thời tiết ngày 23/10: Nam Bộ cần đề phòng mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 23/10, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối, ban ngày trời nắng. Sáng sớm, một số nơi có sương mù.

Tại Hà Nội, trời có mây, không mưa, nhiệt độ dao động 25-33 độ C. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Ở những khu vực còn lại, mưa rào và dông có thể xuất hiện cục bộ. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khi có dông, đồng thời theo dõi các bản tin cập nhật để chủ động kế hoạch đi lại.

Ngày 23/10, miền Nam mưa.

Thời tiết ngày 23/10 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.