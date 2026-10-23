Thời tiết ngày 23/10: Bắc Bộ nắng nóng, Bắc Biển Đông sóng cao 6m

Theo dự báo thời tiết ngày 23/10, khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, đêm ít mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-35 độ C. Trong khi đó, các tỉnh phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây Nam Bộ xuất hiện mưa dông rải rác, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông tại Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thể đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng nguy cơ cây xanh gãy đổ, tốc mái và các sự cố do thời tiết cực đoan, đặc biệt khi di chuyển hoặc tham gia hoạt động ngoài trời.

Nam Bộ có mưa dông rải rác. Ảnh: TTXVN

Trên biển, phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; riêng vùng biển phía Đông Bắc gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh, sóng cao 3-5m, riêng vùng biển phía Đông Bắc cao 4-6m. Hướng sóng chủ yếu từ Bắc đến Tây Bắc, gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 23/10, vùng biển từ Vĩnh Long đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Các phương tiện hoạt động trên biển cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.