Thời tiết ngày 22/9: Nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa to

Nhiều vùng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, đề phòng ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. (Ảnh minh họa: Nguyên Linh/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 22/9, khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến An Giang có mưa dông, nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trên đất liền, nhiều vùng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, đề phòng ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Cụ thể, vùng biển từ Thành phố Đà Nẵng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10-13 độ vĩ Bắc, nối với một vùng áp thấp lúc 1 giờ ngày 22/9 có vị trí ở vào khoảng 10,5N-11,5N; 110,5E-111,5E.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày và đêm 22/9, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cũng theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (22/9), khu vực thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 21/9 đến 03 giờ ngày 22/9 có nơi trên 90mm như các trạm: Tam Trà (thành phố Đà Nẵng) 184.4mm, Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) 108.6mm, Cống Gia Thuận (Đồng Tháp) 97.4mm…

Dự báo thời tiết ngày và đêm 22/9: Khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Khu vực phía Tây tỉnh Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Ngày và đêm 23/9: Khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Trung tâm cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngày và đêm 22/9, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm cảnh báo ngày và đêm 24/9, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1. Mưa lớn, có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thời tiết các vùng trên cả nước như sau:

Thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C. Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 32-34 độ C; phía Nam 29-31 độ C. Ngày nắng, riêng thành phố Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C. Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.